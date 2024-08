Konkret sank der Konzerngewinn der Bankengruppe, die im Besitz des Liechtensteiner Fürstenhauses ist, um 22 Prozent auf 174,6 Millionen Franken. Der Rückgang sei vor allem auf die Normalisierung des Zinsumfelds und expansionsgetriebene Investitionen in Personal und Digitalisierung zurückzuführen, teilte die Bank am Montag mit. Zudem sei das Ergebnis in der Vorperiode auch ausserordentlich gut ausgefallen, die Vergleichsbasis also entsprechend hoch.