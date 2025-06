Für die Konjunkturforscher der ETH Zürich (KOF) ist klar: Sollte Trump das am sogenannten «Liberation Day» Anfang April angekündigte Zollpaket umsetzen, stürzt die Schweiz in eine Rezession. Es sei für eine kurze Zeit mit negativen Wachstumsraten zu rechnen. Vor allem der Aussenhandel und die Investitionen der Unternehmen würden sich schlechter entwickeln als in einem Szenario mit tieferen Zöllen, heisst es in einer Mitteilung vom Montag.