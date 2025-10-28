Der ehemalige UBS-Zinshändler Tom Hayes reichte bei einem Gericht im US-Bundesstaat Connecticut Klage ein und fordert von der UBS Schadenersatz. Die Bank habe ihn als Drahtzieher des Libor-Skandals hingestellt, um sich damit selbst zu schützen, schreiben verschiedene Medien wie Reuters oder die Financial Times am Dienstag unter Berufung auf die öffentlich zugängliche Klageschrift. Die UBS wollte sich gegenüber den genannten Medien nicht äussern.