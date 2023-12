Der Ministerpräsident der Nationalen Einheitsregierung, Abdulhamid al-Dbeibah, und Börsenchef Baschir Mohammed Aschur läuteten am Montag zusammen mit anderen Würdenträgern die Startglocke in der Hauptstadt Tripolis. Einem Insider zufolge soll in der kommenden Woche der Handel in der Stadt Benghasi ebenfalls aufgenommen werden.