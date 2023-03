Wendepunkt und "Sieg" über Corona

Zu dieser Zeit verfolgten Millionen von Chinesen die Fussballweltmeisterschaft in Katar. Bilder von überfüllten Stadien und Fans ohne Masken bewegten zahlreiche Nutzer in den sozialen Medien dazu, ihrem Frust über den krassen Gegensatz zu ihrer Situation freien Lauf zu lassen. Das Fass zum Überlaufen brachte ein tödlicher Brand in einem Hochhaus in Urumqi Ende November, der Hauptstadt der westchinesischen Region Xinjiang. In sozialen Netzwerken verbreitete sich die Ansicht, dass das Gebäude teilweise verschlossen war und es viele Bewohner deshalb nicht rechtzeitig herausschafften. Die darauf folgenden Unruhen schwollen zum grössten Protest in Festlandchina seit dem Amtsantritt von Xi an.