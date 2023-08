Auf der Kostenseite nahm der Geschäftsaufwand um satte 20 Prozent auf 889,0 Millionen Franken zu. Dabei stieg vor allem der Sachaufwand mit +27 Prozent wegen höherer Investitionen in die Digitalisierung und gestiegener Reisekosten klar. Das Plus beim Personalaufwand von 18 Prozent wird mit organischem Personalwachstum sowie der Integration von LGT Crestone und LGT Wealth India begründet. Das Kosten-Ertrags-Verhältnis blieb mit 72,0 Prozent gegenüber den 72,9 Prozent per Ende 2022 nahezu stabil.