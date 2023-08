Im Juli sank dieser Wert auf 36,6 Prozent, nach 40,4 Prozent im Juni, wie die Münchner Forscher am Freitag zu ihrer monatlichen Umfrage mitteilten. Im Vergleich zum vorherigen Jahr habe sich der Anteil in etwa halbiert. "Trotz stabilerer Lieferketten bleibt das Geschäftsumfeld für viele Einzelhändler angespannt", sagte Ifo-Experte Patrick Höppner. "Gleichzeitig dämpft die gegenwärtige wirtschaftliche Schwächephase in Verbindung mit der weiterhin hohen Inflation die Nachfrage."