Flugzeugbauer und Flottenbetreiber feiern auf der Luftfahrtmesse in Le Bourget bei Paris diese Woche die Rückkehr zur Normalität. Doch die Milliardendeals täuschen über das Problem hinweg, das in den vergangenen beiden Jahren in den Chefetagen der Branche an erster Stelle stand: Die langen und immer noch schwer kalkulierbaren Lieferzeiten für all die Teile eines Flugzeugs. Airbus-Chef Guillaume Faury und andere Spitzenmanager sehen zwar erste Hoffnungsschimmer. In der Branche wächst aber die Erkenntnis, dass es noch Jahre dauern könnte, bis sich die Lieferketten wieder normalisiert haben.