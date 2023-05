Der Aktienkurs der Samhallsbyggnadsbolaget i Norden (SBB) fiel am Dienstag um 24 Prozent, der grösste Tagesverlust in der Geschichte der Immobilienfirma. Die Aktie befindet sich auf dem niedrigsten Stand seit fünf Jahren. Am Montag hatte es bereits einen Kursrutsch um 20 Prozent gegeben, nachdem die Ratingagentur S&P Global Ratings die SBB-Bonitätsnote auf Ramschniveau gesenkt hatte.