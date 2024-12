Patienten von Eli Lilly hätten mit dem Medikament 47 Prozent mehr Gewicht verloren als jene, die mit Wegovy behandelt wurden, teilte der US-Konzern am Mittwoch mit. In der von Lilly finanzierten Studie mit 751 Teilnehmern verloren die Patienten mit Zepbound nach 72 Wochen durchschnittlich 20,2 Prozent ihres Gewichts, verglichen mit 13,7 Prozent in der mit Wegovy behandelten Gruppe. Die Teilnehmer waren übergewichtig oder fettleibig und litten an Begleiterkrankungen wie obstruktiver Schlafapnoe oder Herzkrankheiten, jedoch nicht an Diabetes.