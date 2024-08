In Amerika konnte Linde bei stagnierenden Mengen im zweiten Quartal noch Preiserhöhungen von vier Prozent durchsetzen, in Europa und angrenzenden Regionen drei Prozent, obwohl die Mengen vor allem in der Metall- und Bergbaubranche leicht zurückgingen. In Asien und dem Pazifik-Raum waren Mengen und Preise stabil. Die in München angesiedelte Anlagenbau-Sparte Linde Engineering lieferte einen Umsatzanstieg von zehn Prozent auf 544 Millionen Dollar und ein sinkendes operatives Ergebnis von 96 (2023: 107) Millionen Dollar ab. Der Auftragseingang lag mit 336 (294) Millionen Dollar über Vorjahr.