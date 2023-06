"Es gibt weiterhin keine Landezone - eine Lösung, die alle überzeugt", sagte Bundesfinanzminister Christian Lindner der "Financial Times" (FT) laut einem Bericht vom Freitag. Ende nächster Woche treffen sich die EU-Finanzminister in Luxemburg. Es wird erwartet, dass dann die Fortschritte in den Verhandlungen zusammengefasst werden und ein Ausblick auf die ab Juli beginnende spanische EU-Ratspräsidentschaft gegeben wird. Bis Ende 2023 soll die Reform gelingen. Ansonsten würden die alten Regeln, die seit Ausbruch der Corona-Pandemie 2020 ausgesetzt sind, ab Anfang 2024 wieder greifen. Diese gelten als überholt, weswegen eine Reform als notwendig gilt. Die Details sind jedoch seit langem umstritten.