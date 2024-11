Interessierte Käuferinnen und Käufer können die Schokolade etwa im Lindt Shop in Genf und im Lindt Shop am Flughafen Zürich (nur für Personen mit Flugticket) erwerben. Parallel dazu wird auch das Geschäft in der Lindt-Schokoladenfabrik in Kilchberg erneut eine limitierte Anzahl der Tafeln anbieten. Der Lindt Shop Basel wiederum lanciert die Spezialschokolade eine Woche später, am 7. Dezember.