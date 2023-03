An seinen wirtschaftlichen Zielen hält Lindt trotz der anhaltend hohen Inflation und der Wirtschaftseintrübung fest: Der Premiumschokoladenhersteller will jährlich zwischen 6 und 8 Prozent wachsen. Die jährliche Zunahme der Gewinnmarge soll derweil bei 20 bis 40 Basispunkte liegen. Dies, obwohl sie bereits ein Niveau von 15 erreicht hat. Die angestrebte Profitabilitätssteigerung sei vielleicht ambitioniert, so Lechner. Aber im Vergleich mit anderen grossen Schokoladenherstellern offenbare sich Potenzial nach oben.