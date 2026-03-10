cash.ch: Das Verkaufsvolumen bei Lindt & Sprüngli sank 2025 um 6,6 Prozent. Ab wann rechnen Sie wieder mit Wachstum?

Martin Hug: In der ersten Jahreshälfte 2026 werden wir nochmals Preiserhöhungen sehen - vor allem rund um das Ostergeschäft. Nicht so hoch wie 2025, aber sie sind da. Deshalb erwarten wir in der ersten Hälfte noch ein leicht negatives Volumen. In der zweiten Hälfte des Jahres hingegen gehen wir davon aus, dass das Volumen wieder wächst. Weil die Preiserhöhungen dann nur noch minimal sein werden und wir in Europa beim Weihnachtsgeschäft in der Vergleichsperiode viel Volumen verloren haben und wir damit rechnen, das wieder zu korrigieren.