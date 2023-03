Als Gründe für die bessere Profitabilität nennt das Unternehmen in der Mitteilung eine bessere Kundenfrequenz in den eigenen Shops und im Reise-Detailhandel und Verbesserungen in der Lieferkette in Nordamerika. Unter dem Strich verdiente Lindt & Sprüngli einen um 16,1 Prozent höheren Reingewinn von 569,7 Millionen Franken.