In Deutschland sind Sie unterdurchschnittlich gewachsen mit einem Plus von 7 Prozent?

Wir sind mit 7 Prozent in Deutschland durchaus zufrieden. Das ist ein sehr wettbewerbsintensiver Markt, der deutsche Konsument ist einer der preissensibelsten in Europa. Ebenso sind die Lebensmittelpreise im europäischen Vergleich am niedrigsten und der Hard-Discount ist dort am stärksten. Das heisst, die Ausweichmöglichkeiten für den Konsumenten sind sehr gross. Wir haben bewiesen, dass die Marke Lindt & Sprüngli so beliebt ist, dass uns die Kunden auch in schwierigen Zeiten die Stange halten.