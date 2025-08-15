Der Plan würde Investitionen von bis zu 10 Millionen US-Dollar umfassen, um auch Hasen, Weihnachtsmänner und andere Hohlfiguren aus Schokolade in den USA herzustellen, zitierte die Nachrichtenagentur am Freitag Insider. Diese werden heute in Deutschland produziert, würden also einem Importzoll von 15 Prozent unterliegen.