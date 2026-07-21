Preisanpassungen eingeleitet

Für das Gesamtjahr bestätigte Lindt seine Prognose. «Mit starken Massnahmen für das zweite Halbjahr ist die Gruppe zuversichtlich, ihren Ausblick für das Jahr 2026 zu erreichen», hiess es in der Mitteilung. Der Konzern erwartet weiterhin ein organisches Umsatzwachstum von 4 bis 6 Prozent. Die EBIT-Marge soll sich gegenüber dem Vorjahr um 20 bis 40 Basispunkte verbessern.