Kleinere Packungen und tiefere Preise

Um den Absatz zu stabilisieren, will Lindt in besonders preissensiblen Märkten die Preise ausgewählter Produkte korrigieren. Daneben setzt der Konzern auf kleinere und damit beim Kauf günstigere Packungen. So sollen Lindor-Produkte zusätzlich in Grössen von 100 oder 137 Gramm angeboten werden. Ergänzend zur 500-Gramm-Packung ist etwa auch eine Variante mit 337 Gramm vorgesehen. Der Preis pro Kilogramm soll damit nicht grundsätzlich sinken, wohl aber der Betrag, den Kunden an der Kasse bezahlen müssen.