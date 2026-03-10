1800 Franken Dividende pro Aktie

Vom Geschäftsgang sollen die Aktionäre nun in Form einer kräftig erhöhten Dividende profitieren. Die Inhaber von Lindt-Namenaktien - ein Stück davon gehört mit einem Kurswert von über 122'000 Franken zu den teuersten Aktien der Welt - erhalten eine um 300 Franken höhere Dividende von 1800 Franken pro Aktie. Beim Partizipationsschein geht die Dividende um 30 auf 180 Franken hoch.