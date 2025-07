Die Namenaktien von Lindt&Sprüngli notieren am Montagmorgen an der Schweizer Börse zeitweise 0,15 Prozent tiefer bei 134'000 Franken und kratzen dabei an einem neuen Allzeithoch, das erst am Donnerstag mit 134'400 Franken erreicht wurde. Zeitgleich verliert der Gesamtmarkt gemessen am Swiss Performance Index (SPI) 0,13 Prozent auf 16'725,7 Punkte. Seit Jahresbeginn hat der Titel 34,2 Prozent hinzugewonnen, auf 52 Wochen steht das Plus bei 27,1 Prozent.