Die Resultate fielen insgesamt gemischt aus. Während die EBIT-Marge entgegen den Erwartungen leicht zulegte und damit von mehreren Analysten positiv hervorgehoben wird, blieb das organische Wachstum mit 4,3 Prozent leicht unter den Erwartungen. Die Entwicklung war erneut ausschliesslich von Preiserhöhungen getragen: Die Preise stiegen um 11,8 Prozent, gleichzeitig brach das Absatzvolumen um 7,5 Prozent ein.