Der Schokoladenkonzern Lindt & Sprüngli hat seinen Anfang August 2022 begonnenen Aktienrückkauf vorzeitig abgeschlossen. Bis zum 18. März seien insgesamt 931 Namenaktien und 86'430 Partizipationsscheine zurückgekauft worden, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Das Rückkaufsvolumen des über eine zweite Handelslinie an der SIX Swiss Exchange erfolgten Programms betrug 997,8 Millionen Franken.