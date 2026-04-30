Geplant ist ein Programm im Umfang von bis zu 1 Milliarde Franken zur Kapitalherabsetzung. Dabei sollen über separate Handelslinien an der SIX eigene Namenaktien und Partizipationsscheine zurückgekauft werden. Das Programm kann bis längstens 30. April 2029 laufen und umfasst maximal 10 Prozent des Kapitals.