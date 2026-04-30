Lindt & Sprüngli hat den Starttermin für sein bereits frühere angekündigtes Aktienrückkaufprogramm über eine Milliarde Franken festgelegt. Die Rückkäufe beginnen am 4. Mai 2026, wie der Schokoladenhersteller am Donnerstag mitteilte.
Geplant ist ein Programm im Umfang von bis zu 1 Milliarde Franken zur Kapitalherabsetzung. Dabei sollen über separate Handelslinien an der SIX eigene Namenaktien und Partizipationsscheine zurückgekauft werden. Das Programm kann bis längstens 30. April 2029 laufen und umfasst maximal 10 Prozent des Kapitals.
Lindt & Sprüngli schloss zuvor ein Aktienrückkaufprogramm, das im August 2024 begonnen hatte, am 9. April vorzeitig ab. Insgesamt wurden 601 Namenaktien und 39'420 Partizipationsscheine im Gesamtwert von 499,3 Millionen Franken zurückgekauft.
(AWP)