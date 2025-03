In Europa verzeichnete Lindt ein organisches Wachstum von 9,5 Prozent mit zweistelligen Zuwächsen in Märkten wie Grossbritannien, Mittel- und Osteuropa, Frankreich und Benelux. In Nordamerika stieg der Umsatz mit 5,0 Prozent unterdurchschnittlich. Herausforderungen lagen dort laut Lindt bei vorgezogenen Osterbestellungen schon im Jahr 2023 und Lagerbestandsreduktionen bei grossen Einzelhändlern. Die Region «Rest der Welt» erzielte ein organisches Wachstum von 10,0 Prozent, insbesondere dank Zuwächsen in Brasilien, Japan und China.