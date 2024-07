Nachdem Lindt im März den 2022 begonnenen Aktienrückkauf in Höhe von knapp 1 Milliarde Franken vorzeitig abgeschlossen hat, lanciert das Unternehmen nun erneut einen Rückkauf eigener Aktien. Über eine zweite Linie an der SIX werden ab dem 2. August Namenaktien und Partizipationsscheine des Unternehmens im Wert von bis zu 500 Millionen Franken zurückgekauft, wie es heisst.