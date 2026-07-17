Die verhaltene Volumenentwicklung sei die direkte Folge der deutlichen Preiserhöhungen für den Endkonsumenten in den vergangenen Jahren, schreibt Daniel Bürki, Analyst bei der Zürcher Kantonalbank, im Hinblick auf die Zahlenpublikation. Die Rückkehr zu Volumenwachstum ohne gleichzeitig zu viele Preiskonzessionen werde der Schlüsselfaktor für die Aktie in den nächsten Monaten sein. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 27,4x sei die Aktie im historischen Vergleich moderat bewertet - der zehnjährige Durchschnitt liege bei 35,7x. Der ZKB-Experte stuft den Titel «Marktgewichten» ein.