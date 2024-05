Laut Meldungen der Börsenbetreiberin SIX haben exekutiv tätige Manager am 30. April in zehn Transaktionen Lindt-Partizipationsscheine im Umfang von gesamthaft rund 18,4 Millionen Franken verkauft. Die Verkäufe stehen laut dem Unternehmen mit dem Ausüben von Mitarbeiter-Optionen im Zusammenhang.