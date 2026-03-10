Das Problem sind nicht die vorbörslich präsentierten Zahlen für 2025. Mit diesen hat Lindt die Schätzungen der Analysten gemäss AWP-Konsens bei Ebit und Reingewinn leicht übertroffen und bei der Marge gab es eine Punktlandung. Und mit einer Dividende von 1800 Franken je Namenaktie gibt es gar 200 Franken mehr, als die Experten im Schnitt erwartet hatten.