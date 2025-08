«Der überwiegende Teil der in den USA verkauften Lindt-Produkte wird lokal in unserem Produktionswerk in Stratham, New Hampshire, hergestellt», sagte ein Unternehmenssprecher. Zudem machten die Produkte aus Europa nur einen kleinen Teil des Gesamtvolumens in den USA aus. Aktuell evaluiere man verschiedene Optionen, wie man künftig mit den Zöllen umgehen werde.