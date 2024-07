Präsident Macron hatte die Neuwahl nach dem Triumph des RN bei der Europawahl ausgerufen. «Alles in allem hat Emmanuel Macrons riskante Wette keine klare Parlamentsmehrheit hervorgebracht. Er befindet sich nun in der gleichen Situation wie zuvor, in der seine Partei keinen Rückhalt hat, um ehrgeizige Gesetzesvorhaben durchsetzen zu können», so die Einschätzung von Cornelia Woll, der Präsidentin der Hertie School in Berlin. Es sei somit weiterhin nicht sicher, dass er im September seinen Haushalt durchbringen könne, ohne dies durch Sonderregelungen zu erzwingen und ein Misstrauensvotum zu riskieren: «Diese instabile Situation wird nun bis zum Sommer 2025 die neue Normalität sein», sagte die Frankreich-Kennerin.