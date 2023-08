Gemäss dem Zwischenergebnis der Hauptangebotsfrist wurden dem Asset Manager 3,64 Prozent der GAM-Aktien angeboten, wie die Schweizer Gesellschaft am Donnerstag mitteilte. Gemäss dem Mitte Juni veröffentlichten Prospekt knüpfte Liontrust das Angebot an die Bedingung, dass eine Mindestannahmequote von zwei Dritteln erreicht wird. Liontrust äusserte sich vorerst nicht zu der Frage, ob sie auf diese Bedingung verzichtet und die Transaktion dennoch als zustande gekommen deklarieren will. Für diese Entscheidung hat sie bis zum 29. August Zeit. Die Angebots-Nachfrist dauert dann vom 30. August bis zum 12. September.