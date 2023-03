Für die von der Schweizerischen Nationalbank (SNB) im Zuge der Rettungsaktion bereitgestellten bis zu 200 Milliarden Franken Liquiditäts-Darlehen werde ein Zins in Höhe des SNB-Leitzins plus drei Prozentpunkte Aufschlag fällig, teilte die Notenbank am Donnerstag mit. Aktuell wäre das eine Verzinsung von 4,5 Prozent. Die SNB äusserte sich nicht dazu, wie viele Mittel bislang in Anspruch genommen wurden.