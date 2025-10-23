Ein Kampfjet vom Typ Su-30 und ein Tankflugzeug vom Typ Il-78 seien von der Region Kaliningrad aus für etwa 18 Sekunden über litauischem Gebiet gewesen, teilt das Militär mit.
Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die europäischen Verbündeten derweil aufgefordert, die Ukraine mit Langstreckenwaffen zu beliefern. «Langstreckenwaffen gibt es nicht nur in den USA – auch einige europäische Länder verfügen über sie, darunter Tomahawks. Wir stehen bereits in Kontakt mit den Ländern, die helfen können», schreibt Selenskyj nach seiner Diskussion mit den EU-Staats- und Regierungschefs auf der Plattform X.
Er hatte zuvor vergeblich versucht, von US-Präsident Donald Trump eine Zusage für die Lieferung von leistungsstarken Tomahawk-Raketen zu erhalten. Die Ukraine will diese Raketen vor allem für Angriffe tief im Landesinneren Russlands einsetzen.
(Reuters)