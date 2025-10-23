Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die europäischen Verbündeten derweil aufgefordert, die Ukraine mit Langstreckenwaffen zu beliefern. «Langstreckenwaffen gibt es nicht nur in den USA – auch einige europäische Länder verfügen über sie, darunter Tomahawks. Wir stehen bereits in Kontakt mit den Ländern, die helfen können», schreibt Selenskyj nach seiner Diskussion mit den EU-Staats- und Regierungschefs auf der Plattform X.