Bedarf steigt stark

Der Preisverfall dürfte aber wohl künftig ein Ende haben, denn der Bedarf an dem Metall wie auch weiteren sogenannten Seltenen Erden wird deutlich steigen. Nach Berechnungen der EU-Kommission wird sich die Menge an benötigtem Lithium allein in der EU bis 2030 mehr als verfünffachen. Auch der weltweite Bedarf ist gigantisch: So schätzt die Europäische Rohstoffallianz (ERMA), dass bis 2030 jährlich bis zu 70'000 Tonnen Seltene Erden allein für den Bau von Elektroautos benötigt würden - 2019 lag der Bedarf noch bei 5000 Tonnen.