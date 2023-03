"Kurzfristig werden die beispiellosen Preiskappungen der traditionellen Autobauer zu einem geringeren Elektroauto-Marktanteil führen, was die Nachfrage nach Lithium weiter bremst", sagte Vicky Zhao, Analystin bei Fastmarkets. Fachleute gehen davon aus, dass der Preiskrieg in China auch im zweiten Quartal andauert. Die gesamte Lieferkette dürfte wohl in diesem Jahr mit Verlusten zu kämpfen haben, sagte Jing Yang, bei der Ratingagentur Fitch zuständig für Unternehmen in Fernost.