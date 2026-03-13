Analysten zweifelten jedoch daran, dass diese Massnahmen erfolgsversprechend sind. Für den Markt seien dies kurzfristige Lösungen, die die Angebotsproblematik nicht ​beheben ​könnten, sagte Emril Jamil, Analyst bei ⁠LSEG. Entscheidender wäre laut Yang An, Analyst ​bei Haitong Futures, ⁠die Normalisierung der Schifffahrt in der Strasse von Hormus wiederherzustellen. Da ‌der Schiffsverkehr in der Meerenge zwischen dem Iran und dem Oman im Zuge des Nahost-Krieges praktisch zum Erliegen gekommen ‌ist, sind die Ölpreise zuletzt so deutlich angezogen. ​Durch die Strasse von Hormus fliesst etwa ein Fünftel des weltweiten Ölangebots.