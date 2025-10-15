Die Hoffnung auf weitere Zinssenkungen in den USA haben die asiatischen Börsen am Mittwoch beflügelt. US-Notenbankchef Jerome Powell hatte zuvor die Tür für eine Lockerung der Geldpolitik offengelassen. «Wir erwarten, dass die Fed sowohl auf der Oktober- als auch auf der Dezembersitzung die Zinsen um jeweils einen viertel Prozentpunkt senken wird», sagte Ökonom Tom Kenny vom Finanzhaus ANZ. Bei niedrigeren Zinsen werden Investitionen in Aktien attraktiver.