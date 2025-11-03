06:20
Der Swiss Market Index (SMI) steht vorbörslich bei der IG Bank 0,17 Prozent höher bei 12'277 Punkten.
Am Montag veröffentlicht das Bundesamt für Statistik den Landesindex der Konsumentenpreise für den Oktober. Er gibt Aufschluss über die Inflationsentwicklung in der Schweiz.
06:15
04:30
Die Hoffnung auf eine Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China sowie hohe Ausgaben für Künstliche Intelligenz (KI) haben den asiatischen Aktienmärkten am Montag keine einheitliche Richtung gegeben.
Die Shanghaier Börse hat sich kaum bewegt, der dortige Leitindex bleibt fast unverändert bei 3957 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen fiel um 0,4 Prozent auf 4620 Punkte.
Die Anleger verarbeiten weiterhin die Entwicklungen der vergangenen Woche, zu denen die Einigung auf einen einjährigen Handelsfrieden zwischen den beiden weltgrössten Volkswirtschaften zählte. Es bestehen jedoch Zweifel, ob die Vereinbarung über die gesamte Dauer halten wird.
«Wir raten Anlegern, bei Kursanstiegen Gewinne mitzunehmen, bei Korrekturen wieder einzusteigen und zum Jahresende in defensivere Positionen umzuschichten», sagten Strategen der Bank of America (BofA). Der Optimismus im Zusammenhang mit dem Handelsfrieden sei bereits eingepreist. Die Börsen in Japan bleiben wegen eines Feiertags geschlossen.
03:20
Im asiatischen Devisenhandel hielt sich der Dollar unterdessen in der Nähe eines Drei-Monats-Hochs. Grund dafür waren Äusserungen von US-Notenbankchef Jerome Powell. Dieser hatte nach der Zinssitzung in der vergangenen Woche gesagt, eine Zinssenkung im Dezember sei «keine ausgemachte Sache».
Händler sehen die Wahrscheinlichkeit für einen solchen Schritt nun bei 68 Prozent, nachdem sie ihn vor der Fed-Sitzung als nahezu sicher angesehen hatten. So gewann der Dollar geringfügig auf 154,04 Yen und legte leicht auf 7,1160 Yuan zu. Zur Schweizer Währung rückte er etwas auf 0,8046 Franken vor. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1530 Dollar und zog leicht auf 0,9278 Franken an.
02:10
Am Rohstoffmarkt verteuerte sich die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee um 0,4 Prozent auf 65,05 Dollar je Barrel (159 Liter). Das US-Öl WTI notierte 0,4 Prozent fester bei 61,24 Dollar. Hintergrund ist die Entscheidung der Opec+, auf eine Erhöhung der Fördermenge im ersten Quartal des kommenden Jahres zu verzichten.
01:45
Am Freitag hatten die Techgiganten Amazon und Apple mit ihren Quartalsberichten und Aussagen zur weiteren Geschäftsentwicklung die Stimmung am US-Aktienmarkt wieder etwas aufgehellt. Im Handelsverlauf kehrte jedoch angesichts der dicht unter ihren Rekordhochs tendierenden Indizes die Vorsicht zurück. Die Gewinne bröckelten ab. Vor dem Wochenende gingen viele Anleger lieber auf Nummer sicher.
Der Auswahlindex Nasdaq 100 gewann letztlich 0,48 Prozent auf 25'858 Punkte, was im Wochenverlauf ein Plus von 2 Prozent bedeutet hatte und für den Monat Oktober sogar eines von fast 5 Prozent.
Der S&P 500 stieg am Freitag um 0,26 Prozent auf 6840 Punkte. Für den stark mit Standardwerten bestückten Wall-Street-Index Dow Jones Industrial ging es um 0,09 Prozent auf 47'563 Zähler nach oben. Im Wochenverlauf legte der Dow damit um 0,8 Prozent zu und im Oktober um 2,5 Prozent. Im Lauf der Woche hatten zudem alle drei Indizes Rekordhochs erreicht.
Nachdem bereits Microsoft am Vortag einen Rekordgewinn gemeldet habe, seien nun Amazon und Apple diesem Beispiel gefolgt, schrieb Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners. «Allerdings», so ergänzte er, «sind diese Gewinne auch bitter nötig, denn mit der jüngsten Rally sind die Bewertungen am US-Aktienmarkt deutlich gestiegen.»
Die Aktie des Handels-, Medien- und Technologiegiganten Amazon sprang zum freitäglichen Handelsstart auf ein Rekordhoch von 250,50 US-Dollar. Dann kam das Papier etwas zurück und legte schliesslich um 9,6 Prozent zu. Vor allem wegen der im dritten Quartal stark gewachsenen Cloudsparte AWS setzte Amazon deutlich mehr um als erwartet. Das kam nach der Enttäuschung im zweiten Quartal gut an, zumal eine Fortsetzung der Dynamik erwartet wird.
Apple sprangen ebenfalls zum Handelsstart auf ein Rekordhoch, und zwar knapp über 277 Dollar. Ins Wochenende gingen sie jedoch mit einem Minus von 0,4 Prozent. Der iPhone-Hersteller gab dank des neuen iPhone-Modells einen starken Ausblick auf das Weihnachtsgeschäft. Die langfristigen Aussichten schätzt Jefferies-Analyst Edison Lee allerdings als verhalten ein.
Unter den weiteren Tech-Unternehmen stand zudem Netflix mit einem angekündigten Aktiensplit im Verhältnis 10 zu 1 im Blick, der Mitte November vollzogen werden soll. Die Papiere des Marktführers im Bereich Videostreaming gewannen 2,7 Prozent.
(cash/AWP/Bloomberg/Reuters)