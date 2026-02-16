06:20
Der Schweizer Aktienmarkt gemessen am SMI tendiert im vorbörslichen Handel bei der Bank IG 0,07 Prozent im Minus bei 13'610 Punkten.
Bühler präsentiert am Montag die Geschäftszahlen für das abgelaufene Jahr. Zudem publiziert das Seco die Schweizer BIP-Zahlen für das vierte Quartal 2025.
05:20
Die schwächer als erwartet ausgefallenen Konjunkturdaten aus Japan haben zum Wochenauftakt die Börsen in Asien gebremst. In Tokio blieb der 225 Werte umfassende Nikkei-Index am Montag fast unverändert bei 56'930,3 Punkten, während der breiter gefasste Topix 0,7 Prozent auf 3791,2 Zähler nachgab. Die Börsen in China, Südkorea und Taiwan blieben wegen des Neujahrsfestes geschlossen.
Die japanische Wirtschaft ist im vierten Quartal nur um 0,2 Prozent gewachsen und verfehlte damit die Prognosen der Analysten deutlich, die mit einem Plus von 1,6 Prozent gerechnet hatten. Die schwachen Daten gelten als Belastungsprobe für die Regierung von Ministerpräsidentin Sanae Takaichi. «Das zeigt, dass die Erholungsdynamik der Wirtschaft nicht sehr stark ist», sagte der Ökonom Kazutaka Maeda vom Meiji Yasuda Research Institute. «Konsum, Investitionsausgaben und Exporte - Bereiche, von denen wir uns erhofft hatten, dass sie die Wirtschaft antreiben würden – waren einfach nicht so stark wie erwartet», so Maeda weiter.
Zu den grössten Verlierern an der Börse in Tokio zählte die Aktie des Medizintechnikherstellers Olympus, die nach enttäuschenden Geschäftszahlen um fast 13 Prozent einbrach. Gegen den Trend legten die Papiere von Sumitomo Pharma um knapp 14 Prozent zu. Analysten blicken jedoch mit Sorge auf die Technologiewerte in der Region. «Unsere Befürchtung in Asien ist, dass es zu einer scharfen Korrektur bei Speicherchip-Aktien kommen könnte, wenn die Technologie-Giganten eine Pause bei den Investitionsausgaben ankündigen», sagte Nick Ferres, Investmentchef bei Vantage Point.
04:45
04:15
Die Ölpreise zeigten sich am Montag kaum verändert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete 67,69 Dollar. Der Preis für US-Leichtöl WTI notierte bei 62,83 Dollar. Händler verwiesen auf einen Bericht der Nachrichtenagentur Reuters, wonach die Opec eine Wiederaufnahme der Fördererhöhungen ab April anstrebt. Dies dämpfe die Preise.
04:00
Am Freitag hatte sich an der Wall Street kaum etwas bewegt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss bei 49'500,9 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 notierte bei 6836,2 Zählern. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gab 0,2 Prozent auf 22'546,7 Stellen nach. Die US-Börsen bleiben am Montag wegen des «Presidents' Day»-Feiertags geschlossen.
