Laut dem Marktforschungsunternehmen Icis haben sich die weltweiten Handelsmengen an Liquefied Natural Gas (LNG) verschoben, weil Europa aufgrund ausbleibender russischer Pipeline-Gaslieferungen seine LNG-Käufe massiv erhöht habe, wie das "Handelsblatt" unter Berufung auf die Daten am Mittwoch berichtete. So habe China rund 16 Millionen Tonnen LNG weniger importiert - ein Minus von 21 Prozent. Auch die strengen Corona-Massnahmen in der Volksrepublik hätte wohl dazu beigetragen. In Brasilien seien es 72 Prozent, in Indien 17 Prozent weniger gewesen.