ABB überrascht mit hohem Auftragseingang

Der Auftragseingang zog um satte 16 Prozent auf 9,79 Milliarden US-Dollar an, wie der Anbieter von Lösungen für die Elektrifizierung und Automation ABB vergangene Woche mitteilte. Auch unter Ausklammerung eines Grossauftrags in Höhe von rund 600 Millionen US-Dollar war das Plus bei den Bestellungen deutlich.