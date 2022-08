So wird der Lagerlogistiker in Dietlikon seine AutoStore-Lösung in einem Teilelager für das Service-Geschäft von Hitachi installieren. Zum Auftragsvolumen macht Kardex in einer Mitteilung von Freitag keine Angaben.

Vor gut einem Jahr wurde das aus dem Verkauf der Stromnetzsparte von ABB an den japanischen Konzern Hitachi hervorgegangene Unternehmen Hitachi ABB Power Grids in Hitachi Energy umbenannt. Der Sitz der Hitachi-Tochter ist in Zürich.

(AWP)