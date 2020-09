Damit werde das weltweite Netzwerk für den temperaturgeführten Transport und die Distribution von Impfstoffen und anderen Pharma- und Healthcare-Produkten erweitert, teilte Kühne+Nagel am Donnerstag mit.

Das Unternehmen betreibt den Angaben zufolge weltweit auf temperaturgeführte Logistik spezialisierte Hubs. So unter anderem in den USA, Grossbritannien, Dänemark, Spanien, Luxemburg, Italien, Frankreich, Singapur, Indien, Panama, den Vereinigten Arabischen Emiraten und in Australien.

(AWP)