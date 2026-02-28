Die Schliessung der Megahubs am Golf mit seinen zuletzt rund 100 Millionen Abfertigungen jährlich blockiert den verkehrsreichsten Transitpunkt zwischen Ost und West. «Crews, Flugzeuge und Passagiere sind auf ‌der ganzen Welt gestrandet», sagte ein Insider einer Airline am Golf. «Es ist ein massiver logistischer Albtraum.» Auf Flugradar-Karten im Internet war ein praktisch leergefegter Luftraum über dem Iran, dem Irak, Kuwait, Israel und Bahrain ​zu sehen.