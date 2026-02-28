Nach Militärschlägen der USA und Israels gegen den Iran und iranischen Vergeltungsangriffen stellten viele Airlines ihre Verbindungen in die Region ein. Besonders betroffen ist mit Dubai auch eines der weltweit wichtigsten Drehkreuze für den Verkehr zwischen Europa und Asien.
Alle Flüge am Dubai International Airport sowie am kleineren Flughafen Al Maktoum wurden bis auf Weiteres ausgesetzt. Passagiere wurden aufgefordert, nicht zum Flughafen zu kommen.
Die Schliessung der Megahubs am Golf mit seinen zuletzt rund 100 Millionen Abfertigungen jährlich blockiert den verkehrsreichsten Transitpunkt zwischen Ost und West. «Crews, Flugzeuge und Passagiere sind auf der ganzen Welt gestrandet», sagte ein Insider einer Airline am Golf. «Es ist ein massiver logistischer Albtraum.» Auf Flugradar-Karten im Internet war ein praktisch leergefegter Luftraum über dem Iran, dem Irak, Kuwait, Israel und Bahrain zu sehen.
Die Auswirkungen der Eskalation waren auch in Europa zu spüren. Die Lufthansa und Swiss setzten ihre Flüge von und nach Dubai für Samstag und Sonntag aus. Verbindungen nach Tel Aviv, Beirut und in den Oman wurden vorübergehend bis zum 7. März gestoppt.
Auch British Airways, Air France-KLM und die ungarische Wizz Air strichen Flüge. Europas Flugsicherheitsbehörde EASA empfahl Fluggesellschaften, das betroffene Gebiet zu meiden. Asiatische Airlines wie Cathay Pacific stellten den Betrieb in der Region ebenfalls ein.
Daten des Analysehauses Cirium zufolge wurden am Samstag rund 24 Prozent aller Flüge in den Nahen Osten annulliert. «Passagiere und Fluggesellschaften müssen damit rechnen, dass der Luftraum in der Region für geraume Zeit gesperrt bleibt», sagte Eric Schouten, Chef des Sicherheitsberaters Dyami.
Die Region hat für den internationalen Luftverkehr seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine noch an Bedeutung gewonnen, da Airlines bereits den russischen und ukrainischen Luftraum meiden müssen. Mit den weiträumigen Umleitungen wollen die Airlines versehentliche oder absichtliche Abschüsse von Flugzeugen verhindern. Dies führt auch zu längeren Flugzeiten und einem höheren Treibstoffverbrauch.
(Reuters)