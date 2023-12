Zwar ging bei den Verkäufen der Krebsgang nach dem Ende des Booms in der Coronapandemie weiter. So schrumpfte der Logitech-Umsatz in den Monaten Juli bis September um 8 Prozent auf 1,06 Milliarden Dollar - insbesondere die wichtige Kategorie Gaming-Zubehör schrumpfte um 12 Prozent. Dagegen stieg der bereinigte operative Gewinn (EBIT, Non-GAAP) um 17 Prozent auf 183,2 Millionen Dollar.