Zwar hat Logitech am Vorabend erklärt, dass die eigenen Produkte kaum von möglichen Engpässen bei Speicherchips betroffen seien. Und auch die Nachfrage nach neuen PCs, die aufgrund steigender Komponentenpreise wohl im kommenden Jahr sinken dürfte, wirke sich nicht gravierend aus, so das Management. Die ZKB sieht in diesen Punkten aber einen grossen Unsicherheitsfaktor. Denn der Preisanstieg für Memory Chips dürfte das Segment Videokollaboration «voll treffen», spätestens ab der zweiten Jahreshälfte 2026, so Analyst Christian Bader.