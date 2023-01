Der Computerzubehörhersteller Logitech hat im wichtigen Weihnachtsquartal einen Umsatz- und Gewinneinbruch erlitten, wie am Donnerstag bekannt wurde. Auch der Ausblick für das Gesamtjahr 2022/23 wurde erneut gesenkt. Die Aktie verlor am Donnerstag 17 Prozent. Auch am Freitag sinkt der Titel im frühen Handel bis 3 Prozent auf 50,54 Franken.