Mit einem Kursplus von rund 2 Prozent seit Januar hinkt die Logitech-Aktie dem um 10 Prozent höheren Gesamtmarkt (SMI) in diesem Jahr hinterher. Dieser Umstand ist nicht zuletzt dem starken Abschneiden im Jahr zuvor geschuldet. Ausserdem laufen an der New Yorker Börse grössere Wetten dortiger Leerverkäufer gegen das Lausanner Unternehmen.